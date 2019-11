Der Sport-Montag im Live-Blog

Eintracht Frankfurt mit Botschaft an Ex-Coach Nico Kovac

04.11.2019, 18:53 Uhr | t-online.de

Egal ob Eintracht Frankfurt, FSV Frankfurt, 1. FFC Frankfurt oder die vielen kleineren Frankfurter Sportvereine: Sport spielt in Frankfurt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

Das ist eine schöne Aktion für alle Fans der Eishockey-Löwen Frankfurt: Zum Spiel gegen Dresden am 26.11. kann jeder Dauerkarten-Inhaber dank der Aktion "Kumpelkarte" bis zu drei Freunde kostenlos mit zum Spiel bringen. Wer also schon immer mal neue Fans ans Eishockey heranführen wollte, hat jetzt die optimale Gelegenheit dafür.

Völlig verdient sind Martin Hinteregger, David Abraham und Filip Kostic in die "Kicker"-Elf des Spieltages gewählt worden. Glückwunsch!



Martin Hinteregger, David Abraham und Filip Kostic stehen (vollkommen zurecht) in der Elf des Tages beim @kicker_bl_li

Für den Ex-Coach der Eintracht ist der Abschnitt FC Bayern seit gestern Abend beendet. Ausgerechnet in der Commerzbank-Arena, in der Kovac so viele Erfolge feiern konnte, wurde der Schlusspunkt unter seine insgesamt glücklose Zeit bei den Bayern gesetzt. Über diese Botschaft der Eintracht dürfte sich Kovac darum umso mehr freuen:



Hier in Frankfurt leuchtet dein Stern heller als im Süden, Niko. Du wirst deinen Weg gehen, Pokalsiegercoach!

Was wären die Fraport Skyliners ohne ihre Cheerleader? Das Dance Team ist eine wichtige Säule für die Frankfurter. Auch darum können wir uns diesen Geburtstagsglückwünschen nur anschließen:



Ursprünglich hat sie selbst viele Jahre aktiv Basketball gespielt. Doch dank ihrem Besuch bei einem Heimspiel der... Gepostet von Fraport Skyliners Dance Team am Sonntag, 3. November 2019

So ein Montagmorgen kann manchmal echt deprimierend sein. Zum Glück findet die Eintracht motivierende Worte auf Twitter:

Es hätte sicher einfachere Lose für die Eintracht gegeben als dieses: Im Achtelfinale des DFB-Pokals treffen die Frankfurter vor heimischer Kulisse auf RB Leipzig. Das hat die Auslosung am Sonntag ergeben. Spannende Partie oder? Alle weiteren Ansetzungen finden Sie hier...

Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Sport-Live-Blog aus Frankfurt an diesem Montag. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, lassen Sie uns einfach einen Kommentar unter dem Artikel da.