SGE soll Interesse an Shootingstar haben

17.02.2020, 18:04 Uhr | t-online.de, cf

Egal ob Eintracht Frankfurt, FSV Frankfurt, 1. FFC Frankfurt oder die vielen kleineren Frankfurter Sportvereine: Sport spielt in Frankfurt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

Für das Klubmagazin von Eintracht Frankfurt, "Eintracht vom Main", wird noch eine "Stimme aus dem Stadion" gesucht. Dabei werden Dauerkartenbesitzer vorgestellt. Bewerbungen sind über die Website möglich.



Die U19 und die U17 der Eintracht Frankfurt traten am Wochenende auswärts an. Die A-Junioren trafen auf den VfB Stuttgart und verloren mit 0:2. Es ist die erste Niederlage in der Saison.

Einen Punkt holte die U17 gegen SV Wehen Wiesbaden nach einem 2:2.



Wir blicken zurück auf ein eher durchwachsendes Wochenende: Die #sgeU19 verliert beim Tabellenführer @jungundwild, die #sgeU17 holt nach 0:2-Rückstand noch ein Unentschieden. #SGE pic.twitter.com/I3efPhoNxw — EF Leistungszentrum (@eintracht_lz) February 17, 2020

Vor dem Spiel gegen RB Salzburg stehen von heute bis Mittwoch nicht-öffentliche Trainingseinheiten auf dem Programm der Eintracht. Details nennt der Verein nicht, veröffentlicht aber auf Twitter eine Momentaufnahme:

Deutliche Worte nach dem 0:4-Debakel gegen den BVB hat Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic gefunden. "Das war unter ferner liefen", zitieren die Kollegen der "Frankfurter Rundschau". "Das war absolut unterster Durchschnitt." Die Passquote sei unterirdisch gewesen. So verliere man nicht nur gegen den BVB, sondern auch gegen andere Teams, sagte Bobic.

Zahlreiche Clubs sollen offenbar Interesse an dem 20-jährigen Abwehrtalent Marash Kumbulla haben, der für "Hellas Verona" in der italienischen Serie A spielt. Neben dem BVB habe auch die Eintracht auf den Shootingstar geworfen, berichtet die "FNP" unter Berufung auf mehrere Medienberichte. Bis 2022 hat Kumballa noch einen Vertrag bei Verona.

Eintrachts Sebastian Rode musste am Freitagabend im Spiel gegen den BVB wegen Schmerzen ausgewechselt werden. Er hofft allerdings darauf, dass er am Donnerstag im Europa-League-Spiel gegen RB Salzburg wieder fit sein wird, berichten die Kollegen der "Hessenschau". "Sollte klappen", wird Rode zitiert. Hoffen wir's!

Glückwunsch an den 1. FFC Frankfurt: Das Team von Niko Arnautis gewann gestern gegen den USV Jena mit 3:2. Dabei holten die Frankfurterinnen zweimal einen Rückstand auf und konnten sich am Ende beim ersten Spiel der Rückrunde doch noch durchsetzen. Auch gegen den starken Wind hatten die Spielerinnen zu kämpfen.



"Wir sind schwach in Partie gestartet und verdient in Rückstand geraten. Dann kamen wir durch einen Elfmeter zum Ausgleich und hatten es schwer, gegen diesen Wind zu spielen. Richtig Fußballspielen war schwierig", so der Cheftrainer Arnautis.

Neue Woche, neue Herausforderung – und eine neue Chance für Eintracht Frankfurt. Nach dem 0:4-Debakel gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga steht das nächste Spiel an und damit die Chance auf ein Erfolgserlebnis. Am Donnerstag trifft Eintracht in der Europa-League auf RB Salzburg. Für die Fans hat Trainer Adi Hütter nun ein Versprechen abgegeben: "Es ist ein anderes Spiel, ein anderer Wettbewerb", zitiert ihn die "Hessenschau". So mutlos wie gegen den BVB könne man nicht auftreten, so der Coach. "Und das werden wir Zuhause auch nicht."

