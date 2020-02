LIVESport-Tag im Live-Blog

Verlässt Filip Kostic die Eintracht?

14.02.2020, 16:12 Uhr | t-online.de, cf

Egal ob Eintracht Frankfurt, FSV Frankfurt, 1. FFC Frankfurt oder die vielen kleineren Frankfurter Sportvereine: Sport spielt in Frankfurt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

Das Fußballmuseum in Dortmund stellt heute seine LED-Wand am Hauptbahnhof der Eintracht zur Verfügung, damit die Eintracht-Fans standesgemäß begrüßt werden können. Und so sieht das aus:

Die @Eintracht darf heute stellenweise unsere LED-Wall kapern und die Leute begrüßen, die am HBF ankommen. ✌️😉 pic.twitter.com/RKrHV05MtE — Fußballmuseum (@fussballmuseum) February 14, 2020

Ein Verbleib von "Filip Kostic" bei der SGE scheint ausgeschlossen. Das berichtet die "FNP" unter Berufung auf die "Sport Bild". Mit seiner Leistung in 33 Pflichtspielen habe er sich demnach auf den "Zettel vieler Topclubs in Europa gespielt". Kostic selbst dementiert einen möglichen Transfer nicht. Im vergangenen Jahr wollte Inter Mailand Kostic und bot 40 Millionen Euro, was Fredi Bobic nicht zuließ.

Und in diesem Jahr? Kostics Marktwert liege laut dem Portal "Transfermarkt" derzeit bei 38 Millionen Euro. Ob Bobic erneut ein Veto einlegen wird?

Die Eintracht ist gut in die Rückrunde gestartet und blieb in diesem Jahr bislang ungeschlagen. Das Trainingslager in den USA habe sehr gut getan, sagte Filip Kostic im Interview mit EintrachtTV. "Wir haben dort vieles besprochen, uns mit taktischen Feinheiten auseinandergesetzt und an generellen Defiziten aus der Hinrunde gearbeitet", so der 27-Jährige.

Allerdings solle man auch in die Zukunft schauen, sagte Kostic. "Es ist wichtig, dass alle gesund bleiben und immer an den Erfolg glauben." In Dortmund heute warte eine schwierige Aufgabe auf das Team. "Wir alle wissen, wie heimstark Dortmund ist." Dennoch hofft Kostic auf Chancen.

"Wir freuen uns, dass über 4.000 unserer Fans den Weg nach Dortmund finden", sagte Adi Hütter gestern auf einer Pressekonferenz. Wer nicht dabei sein kann und das Spiel dennoch verfolgen will, für den ist der t-online.de-Live-Ticker ab 20.30 Uhr vielleicht etwas. Hier ist er zu finden...

Das muss wahre Liebe sein zwischen Timothy Chandler und Gonçalo Paciência. Aber schauen Sie selbst:

Eintracht Frankfurt will seinen Aufwärtstrend fortsetzen und im Jahr 2020 weiter ungeschlagen bleiben. Heute gastieren die Hessen zum Auftakt des 22. Spieltags bei Borussia Dortmund und sind im Duell mit dem Spitzenclub nur Außenseiter.



"Wir wollen unseren Lauf fortsetzen. Deshalb wird es eine sehr, sehr interessante Partie", sagte Trainer Adi Hütter. Wieder zur Verfügung steht dem Österreicher Angreifer Bas Dost, der zuletzt wegen einer Magen-Darm-Erkrankung zwei Liga-Partien verpasste. Ob Dost oder André Silva im Sturm beginnt, ließ Hütter zunächst offen.

Der Erfolg von Eintracht Frankfurt in den letzten Jahren ist ganz eng mit einem Namen verknüpft: Adi Hütter. Das ist natürlich auch anderen Bundesligisten nicht verborgen geblieben. Wie die "WAZ" berichtet, soll Hütter beim BVB ziemlich weit oben auf der Liste möglicher Nachfolger für Lucien Favre stehen – sollten sich die Dortmunder irgendwann dazu durchringen, sich von dem Schweizer zu trennen. Und die "Bild" berichtet, dass Hütter in seinem bis 2021 laufenden Vertrag eine Ausstiegsklausel hat...



Willkommen zurück an diesem Freitag. In unserem Sport-Live-Blog aus Frankfurt begleiten wir Sie wieder durch den Tag.