Unter der Erde versteckt

Frankfurter Polizisten buddeln große Menge Drogen aus

18.11.2019, 07:55 Uhr

Blaulicht der Polizei: In Frankfurt haben Beamte 60 Gramm Crack ausgebuddelt. (Quelle: R. Peters/imago images)

Frankfurter Polizisten haben bei einer Drogenkontrolle eine auffällige Stelle im Boden bemerkt. Als sie anfingen, dort zu graben, machten sie eine ungewöhnliche Entdeckung.

Polizisten haben in Frankfurt eine erhebliche Menge Drogen entdeckt und sichergestellt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, waren Beamte am Donnerstagnachmittag im Stadtteil Frankfurter Berg unterwegs, um dort offensive Kontrollen durchzuführen.

Sie fanden auf einer Grünfläche zwischen der Sonnentaustraße und dem Petunienweg über 60 Gramm Haschisch und dazu eine geringe Menge Marihuana. Außerdem entdeckten die Beamten eine auffällige Stelle im Boden und wollten genauer nachsehen.

Sie entfernten einen halben Meter Erde. Zum Vorschein kamen 60 Gramm Crack. "Dies stellt eine ungewöhnlich große Menge dieser Droge dar", hieß es in der Mitteilung. Laut Polizei beläuft sich der Straßenverkaufswert dieser Menge auf mehrere tausend Euro.







Die Substanzen wurden daraufhin sichergestellt. Nun ermittelt die Kriminalpolizei, wem die ausgegrabenen Drogen gehören könnten.