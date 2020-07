Anklage in 27 Fällen

Frankfurter Trainer wegen Kindesmissbrauch vor Gericht

16.07.2020, 15:29 Uhr | dpa

Paragrafen-Symbole sind an Türgriffen am Eingang zu einem Gericht zu sehen: In Frankfurt ist ein Trainer angeklagt. (Quelle: Symbolbild/Oliver Berg/dpa)