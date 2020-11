Abschleppdienst bestellt

Straßenbahn-Stau in Frankfurt – wegen Falschparkers

10.11.2020, 08:44 Uhr | t-online

Chaos in der Frankfurter Innenstadt: Mehrere Straßenbahnen hatten sich in der Glauburgstraße gestaut, weil ein Auto in einer Kurve so geparkt worden ist, dass die Bahnen nicht mehr vorbeikamen.

Am frühen Dienstagmorgen hat ein Falschparker für Verzögerungen gesorgt. In der Glauburgstraße stauten sich mehrere Straßenbahnen. Grund dafür: Der Pkw wurde an der Ecke Friedberger Landstraße/Glauburgstraße in einer Kurve so abgestellt, dass die Bahnen nicht mehr vorbeikamen. Zuerst berichtete die "Hessenschau".

Betroffen waren Bahnen der Linie 15, 17 und 18, erklärte die Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (VGF) auf Twitter. Die Polizei war vor Ort und bestellte einen Abschleppdienst.

⚠️ Störung bis 10.11.2020, 7.30 Uhr!

Grund: Falschparker

Betroffene Linien: Strab 17, Strab 15 und Strab 18.

Auswirkungen: Fahrplanabweichungen und vereinzelte Fahrtausfälle. Mehr Infos auf unserer Webseite: https://t.co/uA6wjhk2mP — VGF (@vgf_ffm) November 10, 2020

Es kam zu Fahrplanabweichungen und vereinzelten Ausfällen, berichtete die VGF. Gegen 7.10 Uhr war die "Störung" beendet, hieß es.