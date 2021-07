Frankfurt am Main

Erste Pokalrunde: Frankfurter Basketballer gegen Oldenburg

28.07.2021, 17:56 Uhr | dpa

Die Basketballer der Fraport Skyliners empfangen in der ersten Runde des deutschen Basketball-Pokals die EWE Baskets Oldenburg. Das ergab die Auslosung durch Bundesliga-Geschäftsführer Stefan Holz und den Boxer Nelvie Tiafack am Mittwoch in Köln. Spieltermin ist der 2. oder 3. Oktober. Ob die Skyliners dann auf die Unterstützung ihrer Fans setzen können, wird von der dann herrschenden allgemeinen pandemischen Lage abhängig sein.

"Wir freuen uns immer auf gute und große Gegner, natürlich auch im Pokal! Oldenburg wird auch dieses Jahr wieder eine gute Mannschaft stellen. Das Achtelfinale wird auf jeden Fall gleich ein richtiger Härtetest und uns zeigen, wo wir im Vergleich stehen", sagte Skyliners-Sportmanager Marco Völler. "Der Pokal ist ja aber auch immer der perfekte Zeitpunkt für eine Überraschung. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Spiel und hoffe, sofern möglich, auf viele Fans in der Fraport Arena." Dem Achtelfinale folgt am 13./14. November das Viertelfinale. Halbfinale und Finale finden am 19. und 20. Februar beim Top Four statt. Teilnahmeberechtigt sind alle Teams, die in der abgelaufenen Saison die Plätze eins bis 16 eingenommen haben.