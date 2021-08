Frankfurt am Main

Brisantes Duell: Eintracht zum Pokalauftakt in Mannheim

08.08.2021, 01:52 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt will in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals seine Pflicht erfüllen und das brisante Prestigeduell im Südwesten für sich entscheiden. Das Team des neuen Trainers Oliver Glasner gastiert heute (15.30 Uhr/Sky) beim Drittligisten Waldhof Mannheim. Glasner muss dabei auf Almamy Touré, Ajdin Hrustic, Ragnar Ache und den noch immer gesperrten Filip Kostic verzichten. Vor zwei Jahren war die Eintracht im Pokal ebenfalls in Mannheim gestartet und hatte dort trotz zweimaligen Rückstands (0:2 und 2:3) mit 5:3 gewonnen. Der Hattrick-Schütze von damals, der Kroate Ante Rebic, ist 2021 aber nicht mehr dabei.