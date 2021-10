Übergriffiges Verhalten

Frankfurter Grünen-Chef tritt zurück

07.10.2021, 13:41 Uhr | t-online

Der gerade erst neu gewählte Vorsitzende der Grünen in Frankfurt, Daniel Frank, ist am Mittwoch zurückgetreten. "Im Rahmen einer Party kam es im alkoholisierten Zustand zu grenzüberschreitendem Verhalten gegenüber Parteimitgliedern in Form unangemessener Berührungen und Äußerungen", zitieren mehrere Medien aus einer Erklärung der Partei.

"Ich bedauere mein Fehlverhalten sehr und bitte aus tiefstem Herzen um Entschuldigung", habe der Beschuldigte selbst gesagt, berichtet die Tageszeitung "taz". Die Co-Vorstandsprecherin des Parteiverbands, Julia Frank, die nicht verwandt mit ihm ist, habe die Geschehnisse gegenüber der Zeitung bestätigt und den Rücktritt als "gut und richtig" bezeichnet.

Mehrere Vorfälle bei Treffen in Parteiumfeld

Erste Hinweise auf Fehlverhalten gab es den Berichten zufolge am Montag. Am Dienstagabend habe dann eine außerordentliche Vorstandssitzung stattgefunden, schreibt die "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Es gehe um mehrere Vorfälle auf einem "Zusammentreffen im Parteiumfeld", hieß es. Die Details sollten nun transparent und mit externer Hilfe aufgeklärt werden.

Laut "hessenschau" soll ein neuer Vorstandsprecher oder eine Vorstandssprecherin im Dezember gewählt werden. Frank hatte das Amt erst seit Juni inne.