Frankfurt am Main

Polizisten retten sich mit Sprung vor rabiatem Autofahrer

18.10.2021, 16:12 Uhr | dpa

Mit einem Sprung zur Seite haben sich zwei Frankfurter Polizisten in der Nacht zu Montag gerettet, als sie versuchten, einen 40 Jahre alten Autofahrer anzuhalten. Der Mann hatte zuvor das Fahrrad eines 17-Jährigen erfasst, als er mit quietschenden Reifen um eine Straßenecke fuhr, berichtete die Polizei am Montag. Statt sich nach dem Befinden des glücklicherweise unverletzten jungen Mannes zu erkundigen, habe er ihn weggestoßen. Der 17-jährige habe daraufhin die in der Nähe stehende Polizeistreife über den Vorfall informiert.

Während die Beamten noch die Anzeige des Radfahrers aufnahmen, fuhr der 40-Jährige vorbei und gab Gas, als die Polizisten ihn zum Anhalten aufforderten. Die Polizisten holten ihn allerdings ein und nahmen ihn trotz Widerstands fest. Dabei wurde bei dem Mann ein Alkoholwert von etwa 1,6 Promille festgestellt. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.