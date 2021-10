Frankfurt am Main

Arbeitsmarkt in Hessen: Arbeitsagentur veröffentlich Zahlen

28.10.2021, 00:50 Uhr | dpa

Geht am hessischen Arbeitsmarkt die Aufholjagd nach fast überstandener Corona-Krise weiter? Die Regionaldirektion der Arbeitsagentur will dazu heute in Frankfurt neue Zahlen veröffentlichen. Im Oktober ist die Nachfrage nach Arbeitskräften in Hessen etwas stärker gestiegen als im Bundesschnitt, hieß es am Mittwoch vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Bereits im September hatte eine starke Herbstbelebung eingesetzt und die Arbeitslosenquote war erstmals seit Krisenbeginn mit 4,9 wieder unter die 5-Prozent-Marke gefallen. Im September waren 168 295 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Üblicherweise verschwinden im Oktober vor allem junge Leute aus der Arbeitslosenstatistik, weil sie eine Lehre oder ein Studium beginnen.