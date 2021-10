Frankfurt am Main

Radfahrerin von U-Bahn erfasst und verletzt

28.10.2021, 18:55 Uhr | dpa

Eine Radfahrerin ist am Donnerstag in Frankfurt von einer U-Bahn erfasst und verletzt worden. Sie sei nach dem Unfall am Nachmittag in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Über die Schwere der Verletzungen und die Ursache des Unglücks konnten zunächst keine Angaben gemacht werden. Der Unfall habe sich gegen 15.10 Uhr am Fischstein-Kreisel ereignet. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund meldete in diesem Bereich wegen eines Unfalls Teilausfälle bei den Bahnen und Verspätungen.