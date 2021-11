Frankfurt am Main

DGB: Tarifflucht kostet Hessen jährlich Milliarden

01.11.2021, 11:39 Uhr | dpa

Der DGB Hessen hat ein schärferes Vorgehen gegen Tarifflucht und Lohndumping verlangt. Allein in Hessen gehe der Allgemeinheit pro Jahr ein Betrag von 3,4 Milliarden Euro verloren, weil Beschäftigte nicht nach Tarif bezahlt würden, sagte Bezirkschef Michael Rudolph am Montag in Frankfurt. Den Sozialversicherungen entgingen 2,1 Milliarden Euro und dem Fiskus 1,3 Milliarden Einkommensteuer, hat der Gewerkschaftsbund auf der Grundlage von Daten des Statistischen Bundesamtes berechnet.

Zudem schmälere die geringe Tarifbindung die individuelle Kaufkraft der betroffenen Beschäftigten. Wer in Hessen als Vollzeitkraft nicht nach Tarif bezahlt werde, habe im Jahr durchschnittlich 2100 Euro netto weniger zur Verfügung. Bei Teilzeitkräften betrage die Lücke sogar fast 4000 Euro.

Der DGB erneuerte seine Forderung, dass öffentliche Aufträge nur an tarifgebundene Firmen vergeben werden dürften. Auch müsse es leichter werden, abgeschlossene Tarifverträge für ganze Branchen als allgemeinverbindlich zu erklären. Laut DGB waren im vergangenen Jahr im Westen noch 53 Prozent der Beschäftigten tarifgebunden.