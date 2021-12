Frankfurt am Main

Niners Chemnitz schlagen Frankfurt in der Verlängerung

27.12.2021, 21:55 Uhr | dpa

Frankfurt (dpa) – Die Basketballer der Niners Chemnitz haben ihren Erfolgskurs fortgesetzt. Das Team von Trainer Rodrigo Pastore musste beim Vorletzten Fraport Skyliners allerdings eine kleine Zusatzschicht einlegen. Die stark ersatzgeschwächten Sachsen setzten sich am Montagabend erst in der Verlängerumg mit 82:78 (70:70) durch und bleiben damit in den Play-off-Rängen. Der kurz vor der Partie verpflichtete Amerikaner Eric Washington konnte in diesem Duell für die Niners noch nicht mitwirken, wird aber am Donnerstag daheim gegen die Hakro Merlins Crailsheim seinen Einstand feiern.

Den größten Anteil am achten Saisonsieg hatten Mindaugas Susinskas (27 Punkte), Darion Atkins (18), Trent Lockett (13) und Niklas Wimberg (12), dem der entscheidende Dreier in der Verlängerung zum 80:78 gelang. Für die Frankfurter erzielten Rasheed Moore (17), Len Schoormann (13) und Jamel Mc Lean (13) die meisten Punkte.

Beide Mannschaften lieferten sich über die gesamte Spielzeit einen offenen Schlagabtausch. Ständig wechselte die Führung. Mehr als fünf Punkte Vorsprung sprangen dabei in diesem engen Match für kein Team heraus. In der Overtime hatten dann die Gäste die besseren Nerven und auch das nötige Glück auf ihrer Seite.