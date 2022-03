Frankfurt am Main

Eintracht hofft auf Wende im Spiel bei Hertha BSC

05.03.2022, 02:40 Uhr | dpa

Nach drei Niederlagen in Serie hofft Eintracht Frankfurt im Fußball-Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Hertha BSC auf die Wende. "Wir fahren nach Berlin, um zu gewinnen", sagte Trainer Oliver Glasner. "Drei Niederlagen in Serie habe ich selbst bisher selten erlebt. Aber wir lassen uns nicht verrückt machen." Beim Abstiegskandidaten in Berlin muss die Eintracht auf die verletzten Sebastian Rode und Ragnar Ache sowie den gesperrten Christopher Lenz verzichten. Dafür kehrt Kristijan Jakic nach seiner Gelbsperre zurück.