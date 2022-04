Dreistündige Sperrung

Auto prallt frontal gegen Sattelschlepper – Fahrer stirbt

17.04.2022, 09:29 Uhr | t-online, ads

Rettungskräfte konnten nichts mehr für ihn tun: Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A5 ist ein Mann ums Leben gekommen. Die Polizei sperrte den Unfallort für mehrere Stunden.



Ein 53 Jahre alter Autofahrer ist am Samstagabend bei einem Unfall südlich von Frankfurt am Main gestorben. Wie die Polizei mitteilt, sei der Wagen auf der A5 zwischen den Anschlussstellen Zeppelinheim und Langen/Mörfelden in Fahrtrichtung Basel unterwegs gewesen und nach rechts von der Straße abgekommen. Dort kollidierte er offenbar frontal mit einem Lkw-Anhänger.

Zunächst gab die Polizei Südhessen an, der Fahrer sei bei dem Unfall schwer verletzt worden. Später die traurige Gewissheit: Der 53-Jährige aus Riedstadt sei noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen gestorben.



Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen von einem Alleinunfall aus. Der Autobahnparkplatz, auf dem der Sattelauflieger geparkt war, musste während der Bergung für drei Stunden gesperrt werden.