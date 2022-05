Überforderung in der Pflege: ASB fordert mehr Investitionen

So kommt der USB-Stick ans Smartphone

Frankfurt am Main ├ťberforderung in der Pflege: ASB fordert mehr Investitionen Von dpa 08.05.2022 - 09:01 Uhr Lesedauer: 1 Min. Eine Pflegekraft h├Ąlt in einem Seniorenheim die Hand einer Bewohnerin. (Quelle: Daniel Reinhardt/dpa/Symbolbild/dpa-bilder)

Ein hochgeklapptes Bettgitter, aggressives Anschnauzen, keine Hilfe auf der Toilette: Konflikte und Gewalt in der Pflege sind h├Ąufig ein Zeichen von ├ťberforderung. Vier von f├╝nf Pflegebed├╝rftigen in Deutschland werden laut Statistischem Bundesamt zu Hause versorgt, meist von pflegenden Angeh├Ârigen. Diese sind nicht selten ├╝berlastet. In Kassel etwa wurde gerade ein 71-J├Ąhriger zu vier Jahren Haft verurteilt, weil er aus ├ťberforderung seine schwer kranke pflegebed├╝rftige Ehefrau mit einem Kissen erstickt hat.

"Die Belastung f├╝r pflegende Angeh├Ârige kann generell sehr hoch werden und dann auch zu solchen Situationen f├╝hren", sagte Ludwig Fr├Âlich, Vorstandsvorsitzender des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) Hessen. "Es muss etwa passieren", fordert er.

Die Zahl pflegebed├╝rftiger Menschen wird laut j├╝ngstem Barmer-Pflegereport in den kommenden Jahren rasant steigen. Sind demnach derzeit 4,5 Millionen Menschen in Deutschland pflegebed├╝rftig, werden es im Jahr 2030 bereits rund sechs Millionen Menschen sein. "Es wird verkannt, was auf die Gesellschaft zukommt", betont Fr├Âlich.