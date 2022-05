Bewährungsstrafe für Handel mit teuren Doping-Mitteln

Weil er mit gef├Ąlschten Rezepten teure Dopingmittel erlangt und sie in der Fitness-Szene weiterverkauft hat, ist ein Gesch├Ąftsmann am Montag vom Landgericht Frankfurt zu zwei Jahren Bew├Ąhrungsstrafe verurteilt worden. Der 36-j├Ąhrige Angeklagte hatte bereits Mitte 2016 Originalrezeptvorlagen mit dem Namen des zum Einzelpreis von 4700 Euro erh├Ąltlichen Mittels versehen und damit in 22 F├Ąllen bei Apotheken Bestellungen aufgegeben. Als ein Apotheker schlie├člich misstrauisch wurde und sich bei dem betreffenden Arzt erkundigte, flog die Sache auf und der Betr├╝ger wurde bei der n├Ąchsten Bestellung von der Polizei in Empfang genommen. (Aktenzeichen AZ 8910 Js 242155/16)