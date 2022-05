Eintracht-Frauen: Kurz-Verleihe bei Alexandra Johannsdottir

Wenige Tage vor dem Saisonfinale hat Eintracht Frankfurt die isländische Mittelfeldspielerin Alexandra Johannsdottir für kurze Zeit verliehen. Die 22-Jährige kehrt bis zum 30. Juni dieses Jahres zum Fußball-Erstligisten Breioablik Kopavogur in ihre Heimat zurück, wie der Bundesligist am Mittwoch bekannt gab. Grund dafür ist, dass Johannsdottir Spielpraxis für die Europameisterschaft im Juli in England sammeln möchte. Ihr Ex-Verein befindet sich erst am Anfang der Saison.