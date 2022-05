Eintracht hofft in Mainz auf gute Europa-League-Generalprobe

Eintracht Frankfurt will sich mit einem guten Auftritt im Rhein-Main-Derby beim FSV Mainz 05 frisches Selbstvertrauen für das Endspiel in der Europa League holen. Vier Tage vor dem Duell mit den Glasgow Rangers streben die Hessen an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) einen gelungenen Saisonabschluss in der Fußball-Bundesliga an. Eintracht-Trainer Oliver Glasner will daher seine derzeit stärkste Formation aufbieten. Verzichten müssen die Frankfurter auf die verletzten Jesper Lindström, Danny da Costa und Martin Hinteregger.