Eintracht in Magdeburg: Darmstadt nach Ingolstadt

Europa-League-Sieger Eintracht-Frankfurt muss in der ersten Runde des DFB-Pokals beim 1. FC Magdeburg antreten. Dies ergab am Sonntag die Auslosung. Runde eins wird vom 29. Juli bis 1. August ausgetragen. Der Fußball-Bundesligist und DFB-Pokalsieger von 2018 war in der vergangenen Spielzeit schon im Erstrundenspiel bei Waldhof Mannheim ausgeschieden.