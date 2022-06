Deutsche-Bank-Fondstochter DWS tauscht Chef aus

Die nach Vorw├╝rfen wegen sogenannten Greenwashings bei Finanzprodukten unter Druck stehende Deutsche-Bank-Fondstochter DWS wechselt ihren Chef aus. Stefan Hoops werde auf der Hauptversammlung am 09. Juni als neuer Vorsitzender der Gesch├Ąftsf├╝hrung eingesetzt, teilte die DWS in der Nacht zu Mittwoch mit. Der bisherige Chef Asoka W├Âhrmann werde sein Mandat am selben Tag niederlegen. Hoops kommt vom Mutterkonzern, dort war er als Leiter der Unternehmensbank der Deutschen Bank t├Ątig. Gr├╝nde f├╝r den Wechsel wurden nicht mitgeteilt.