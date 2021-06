Gelsenkirchen

Schalke: In ersten Testspielen vor 1000 Zuschauern spielen

20.06.2021, 11:41 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 darf seine ersten Testspiele im Gelsenkirchener Parkstadion vor bis zu 1000 Zuschauern austragen. Wie der Club am Wochenende mitteilte, müssen die Eintrittskarten aufgrund der derzeitigen gesetzlichen Bestimmungen zur besonderen Rückverfolgbarkeit von Infektionsketten personalisiert werden. Im ersten Vorbereitungsspiel treffen die Schalker am Mittwoch (18.00 Uhr) auf den PSV Wesel-Lackhausen und am nächsten Sonntag auf die SF Hamborn 07 (15.00 Uhr).