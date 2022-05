Schalkes Talente schlagen VfB und holen den B-Juniorentitel

Die Nachwuchsfu├čballer des FC Schalke 04 sind zum ersten Mal seit 2002 wieder deutscher B-Juniorenmeister. Im Finale setzten sich die Schalker am Sonntag im Elfmeterschie├čen mit 3:2 (0:0, 1:1) gegen die Talente des VfB Stuttgart durch. Es ist der dritte B-Juniorentitel f├╝r die Gelsenkirchener. Die Schwaben gingen durch Kapit├Ąn Jan-Carlo Simic in F├╝hrung (54.). Doch zehn Minuten sp├Ąter glich Tristan Osmani vor 3150 Zuschauern aus und im Elfmeterschie├čen verwandelte wieder Osmani den entscheidenden Versuch.

In einer temporeichen Partie hatte Paulo Fritschi die erste Chance f├╝r die Stuttgarter. Mit seinem Abschluss aus der Distanz scheiterte er jedoch an der Latte. Bis zur Pause begegneten sich beide Teams auf Augenh├Âhe. Aber erst nach dem Seitenwechsel erzielte Simic mit dem Hinterkopf die F├╝hrung. Die Gastgeber meldeten sich zur├╝ck. Osmani profitierte beim 1:1 davon, dass die Stuttgarter es nicht schafften, den Ball aus dem Strafraum zu kl├Ąren. Laurin Ulrich verpasste mit einem Lattenschuss die schnelle Antwort (70.) und in der Verl├Ąngerung setzte Mike Huras einen Kopfball an den Pfosten (98.). Die etwas besseren Nerven vom Punkt hatten dann die Schalker. W├Ąhrend sie nur zwei Mal verschossen, scheiterten die Stuttgarter dreifach.