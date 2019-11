LIVESport-Woche im Live-Blog

Phoenix Hagen richtet Grundschüler-Turnier aus

28.11.2019, 07:56 Uhr | t-online.de , tme

Zwei Basketbälle: In Hagen können am Samstag auch die Kleinen ihre Können unter Beweis stellen. (Quelle: Zink/Archivbild/imago images)

Egal, ob Phoenix Hagen oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Hagen.

Guten Morgen! Wir hoffen Sie sind gut in den Tag gestartet. Auch heute berichten wir wieder über alles, was im Lokalsport in Hagen wichtig ist.



So lief der Sport-Mittwoch:



17.52 Uhr: Das war es für heute!



Wir verabschieden uns und wünschen einen schönen Abend!



16.33 Uhr: Phoenix Hagen FanStore bleibt am Freitag geschlossen



Wie der Verein auf Facebook mitteilt, muss der FanStore am Freitag ausnahmsweise geschlossen bleiben. Tickets können dafür im Internet gekauft werden.



Liebe Phoenix-Fans, aus organisatorischen Gründen bleibt der FanStore am Freitag, 29.11.2019, ausnahmsweise... Gepostet von Phoenix Hagen am Mittwoch, 27. November 2019

14.54 Uhr: Sportler des Jahres in Hagen gesucht



Der Stadt Sport Bund Hagen sucht wieder die Sportler des Jahres. Ab dem 1. Dezember können Stimmen abgegeben werden, am 11. Januar 2020 findet dann eine große Siegerehrung in der Karl-Adam-Halle statt. Gevotet werden kann über die Homepage des Stadtsportbundes Hagen.



11.22 Uhr: Erstes Turnier der Sparkassen-Grundschulliga findet statt



Am Samstag ist es soweit, denn da steigt das erste Grundschulliga-Turnier, bei der Phoenix Hagen Partner ist. Die Feuervögel betreuen inzwischen zwölf Grundschulen als AG-Partner. Am Samstag treten nun diese Schulen in einem großen Turnier gegeneinander an. Um 9.30 Uhr geht es am Samstag in der Rundsport Halle Haspe los.



Mit dabei sind folgende Schulen: Grundschule Kipper, Grundschule Hestert, Grundschule Meinolf, Grundschule KEO Halden, Grundschule Geweke, Grundschule Funckepark, Grundschule Emil-Schuhmacher, Grundschule Janusz-Korczak, Grundschule Spielbrink, Grundschule Astrid-Lindgren, Grundschule Vinckeschule, Grundschule Goldbergschule.

9.06 Uhr: Ü40-Team vom SV Haspe 70 für Deutsche Meisterschaft nominiert



Auf Facebook verkündete der SV Haspe 70, dass die Ü40-Mannschaft des Klubs als Deutscher Meister nominiert wurde. Viele Meisterteams stehen zur Auswahl und ab dem 1. Dezember kann über die Kandidaten abgestimmt werden. Die Sportlerwahl 2019 findet per Stimmzettel statt.

8.31 Uhr: Guten Morgen, Hagen!



Herzlichen willkommen zurück. Wir hoffen, Sie hatten einen schönen Abend und freuen uns, dass Sie wieder zurück sind. Auch heute gibt es wieder sportliche News für Sie aus Hagen.

So lief der Sport-Dienstag:



18 Uhr: Das war's für heute!



Wir freuen uns, Sie morgen wieder mit den aktuellsten Sport-News aus Hagen versorgen zu dürfen. Einen schönen Abend und bis dahin.

16.05 Uhr: Kyle Leufroy bedankt sich bei Fans für Glückwünsche

Gestern hatte er Geburtstag und offenbar Post von seinen Fans bekommen. Mit einem großen Grinsen im Gesicht bedankt er sich auf Facebook für eine Geburstagskarte, die ihm in den Fanstore geschickt wurde.



Kyle möchte sich auf diesem Wege ganz herzlich bei Emma und Mikael bedanken, die ihm eine Geburtstagskarte in den... Gepostet von Phoenix Hagen am Dienstag, 26. November 2019

14.45 Uhr: Stefan Neff zeigt sich in Eintracht Hagen-Pulli



Der Neu-Trainer von Eintrach Hagen wurde heute offiziell vorgestellt. Jetzt hat der Verein ein Foto von ihm auf Facbook veröffentlicht. Auf der Brust trägt er stolz zum ersten Mal als offizieller Trainer das Wappen der Mannschaft.



Also wir finden, unserem neuen Coach steht das Wappen auf der Brust schon sehr gut!🔰 Jetzt seid ihr gefragt: wie wird... Gepostet von VfL Eintracht Hagen am Dienstag, 26. November 2019

13.22 Uhr: Spvg Hagen 1911 sucht neuen Trainer



Der Verein sucht demnach, wie auf seiner Hompage angegeben, nicht jemanden, der möchte, dass die Kinder jedes Spiel gewinnen, sondern auch, das sie etwas beigebracht bekommen und Fairness lernen.



11.17 Uhr: Phoenix Hagen-Spieler trainieren Kickboxen



Mit einem Kickbox-Training sind die Spieler von Phoenix Hagen in die Trainingswoche nach dem erfolgreicen Sieg gegen Kirchheim gestartet. Der Boxer Timur Baloev zeigte den Basketballern sein Können.



Gestern sind die Jungs mit einem etwas anderen Workout in die neue Woche gestartet und das ein oder andere Kickboxtalent... Gepostet von Phoenix Hagen am Dienstag, 26. November 2019

9.02 Uhr: VfL Eintracht Hagen präsentiert neuen Trainer



Nachdem gestern Ulli Kniebel seinen Job als Trainer des VfL Eintracht Hagen hingeschmissen hatte, zeigt der Verein nur einen Tag später bereits einen neuen Trainer. Das Ruder übernimmt demnach Stefan Neff. Das teilte der Verein auf seiner Homepage mit. "Wir sind froh, in der Kürze eine so gute Lösung präsentieren zu können. Nach Ulli’s Rücktrittswunsch mussten wir nicht lange suchen und es war die naheliegendste Option, wenn ein Mann wie Stefan, der aus Hagen kommt, frei ist", so der sportliche Leiter Michael Stock.

Dienstag, 8.12 Uhr: Hallo Hagen



Willkommen zurück an diesem Dienstag. Wir hoffen, Sie sind gut in den Tag gestartet. Auch heute berichten wir hier wieder über alles wichtige im Lokalsport in Hagen.



So lief der Sport-Montag:



18.01 Uhr: Das war es für heute!

Wir verabschieden uns und wünschen einen schönen Abend. Morgen gibt es wieder die aktuellen Nachrichten aus dem Sport in Hagen in unserem Live-Blog.

15.49 Uhr: EYBL-Jungs von Phoenix Hagen fiebern Spiel entgegen



Für die Spieler der European Youth Basketball League von Phoenix Hagen stehen spannende Tage bevor. Denn die Junioren haben am Wochenende ihren ersten Einsatz bei Turnieren in Warschau.



Unsere EYBL-Jungs (European Youth Basketball League) sind ready to go und zählen die Tage bis zum ersten Einsatz am... Gepostet von Phoenix Hagen am Montag, 25. November 2019

14.50 Uhr: Hagener Tom Bergner ins Handball WM-All-Star Team berufen

Es ist eine große Ehre für den VfL Eintracht Hagen: Ihr Spieler Tom Bergner, der mit der deutschen U19-Nationalmannschaft Silber holte, ist als bester Kreisläufer des Turniers ausgezeichnet worden. Außerdem wurde er in das WM-All-Star-Team berufen. Das teilte der Verein auf Facebook mit.

Feierstunde für Vizeweltmeister Tom Bergner Handballer Tom Bergner vom VfL Eintracht Hagen hatte für einen ganz... Gepostet von Sport in Hagen am Montag, 25. November 2019

11.39 Uhr: Ulli Kniebel tritt als Trainer des VfL Eintracht Hagen zurück



Nach der Niederlage gegen den Tabellenletzten SG Menden Sauerland Wölfe zieht Ulli Kniebel die Konsequenz und tritt ab. "Da es mir nicht gelungen ist, die von uns gesetzten Ziele umzusetzen, ziehe ich als Verantwortlicher die Konsequenzen", sagt der 41-Jährige. Als Grund gab er auch an, dass es ihn sehr belastet hätte, Beruf, Familie und Trainertätigkeit "unter einen Hut zu bekommen". Daher habe er sich zu diesem Schritt entschieden. Das teilte der Verein auf seiner Homepage mit.

10.01 Uhr: Kyle Leufroy hat Geburtstag



Der Phoenix Hagen-Spieler Kylre Leufroy wird heute 23 Jahre alt. Der Verein wünscht ihm auf Facbook "all the best". Da schließen wir uns gerne an.



Happy Birthday, Kyle Leufroy! Our #3 celebrates his 23rd Birthday today and we wish you, Kyle, a great day and all the best. #WirsinddasFeuer #BARMER2BasketballBundesliga #BARMERLiga #BARMER Gepostet von Phoenix Hagen am Montag, 25. November 2019

9.24 Uhr: Freude in Hagen über ersten Heimsieg



Das war ein wichtiger Sieg für Phoenix Hagen am Wochenende. Endlich konnten die Feuervögel einen Heimsieg einfahren. Hier finden Sie einen ausführlichen Nachbericht von einem Autoren vor Ort.



8.36 Uhr: Guten Morgen, Hagen!

Herzlich willkommen zurück in einer neuen Sport-Woche in Hagen. Auch dieser Woche berichten wir wieder über alles, was wichtig im Lokalsport in Hagen ist. Wenn Sie Hinweise, Kritik oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns gerne unter dem Artikel einen Kommentar!