LIVESport-Woche im Live-Blog

SSV Hagen-Fussball e.V. wird Hallenkreismeister

20.01.2020, 08:51 Uhr | t-online.de , tme

Egal, ob Phoenix Hagen oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Hagen.

Stolz präsentierten sie den Pokal: Das Team des Jung-Jahrgangs der D1 Jugend vom SSV Hagen-Fussball e.V. sind Hallenkreismeister 2019/20 geworden. Der Verein lies es sich nicht nehmen, das freudige Ergebnis in gleich mehreren Fotos auf Facebook zu teilen.



Wir sind stolz auf unsere Jung Jahrgang D1 Jugend, das Team und Trainer, die mit guter Jugendarbeit Hallenkreismeister 2019/20 geworden sind. ⚽️🦅⚽️ Gepostet von SSV Hagen-Fussball e.V. am Sonntag, 19. Januar 2020

Guten Morgen und willkommen zurück in einer neuen Woche beim Sport-Live-Blog aus Hagen. Auch in dieser Woche berichten wir wieder über alles, was wichtig im Lokalsport in Hagen ist. Wenn Sie Hinweise, Kritik oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns gerne unter dem Artikel einen Kommentar!