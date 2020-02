LIVESport-Woche im Live-Blog

Verletztem Daniel Mestrum fällt Zuschauen schwer

05.02.2020, 08:48 Uhr | t-online.de, tme

Egal, ob Phoenix Hagen oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Hagen.

Daniel Mestrum vom VfL Eintracht Hagen muss beim Spiel gegen seinen Ex-Club, dem Longericher SC, zuschauen, weil er noch verletzt und in der Reha ist. In einem Interview mit dem Verein sagte er jetzt, dass ihm das nicht leicht falle. Denn Er fühle sich bis auf den Fuß eigentlich fit. Aber: "Die Zeit wird wieder kommen."



15 Uhr: U16/2 vom SV Haspe 70 vor Spiel gegen Iserlohn



Morgen um 18.45 Uhr geht es für die U16/2-Mannschaft vom SV Haspe 70 gegen den Tabellenersten Iserlohn Kangaroos 2. Die Partie dürfte deswegen spannend werden.

13.31 Uhr: Harris hofft auf viele Fans auswärts



Zu Hause haben Phoenix Hagen bereits bewiesen, dass sie schwer zu besiegen sind. Doch beim Spiel am Donnerstag geht es nach Leverkusen. Um Unterstützung der Fans bittet deswegen Headcoach Chris Harris. Er sagt: "Wir hoffen natürlich, dass uns viele Hagener Fans vor Ort unterstützen und die Stimmung zum Kochen bringen."

11.02 Uhr: Harris will defensiv besser werden



Vor dem Spiel gegen Leverkusen äußert sich Headcoach Chris Harris von Phoenix Hagen dazu, was in dem Spiel wichtig werden wird. "Um dort eine gute Leistung abzuliefern, müssen wir das, was wir Montag, Dienstag und Mittwoch üben, ordentlich aufs Parkett bringen und eine bessere Defensivleistung zeigen", sagte er.

9.10 Uhr: Phoenix Hagen hofft auf weiteren Sieg gegen Leverkusen



Im Dezember konnte Phoenix Hagen die Bayer Giants Leverkusen zu Hause vor ausverkaufter Halle besiegen. Deswegen hofft man bei dem erneuten Aufeinandertreffen am Donnerstag natürlich wieder auf einen Sieg. Doch die Leverkusener sind bei Heimspielen ebenfalls stark. Einen Favoriten gibt es also noch nicht.



17.20 Uhr: Anmeldung für Drei-Türme-Lauf in Hagen startet



Ab heute kann man sich für das neue Laufevent anmelden. Bei dem Lauf, der am 8. November startet, läuft man hauptsächlich durch einen Trail im Wald. Anmeldungen sind über die Website möglich.



16.33 Uhr: Spieler von Phoenix Hagen im Fernsehen zu sehen



Der verletzte Sportler Marco Hollersbacher ist Thema bei der WDR Lokalzeit aus Dortmund. Dort werden laut Mitteilung von Phoenix Hagen die Fortschritte dokumentiert, die der Basketballer bisher gemacht hat.



Ihr möchtet wissen, was Marco aktuell so macht und wie es ihm geht? Dann schaltet doch heute Abend um 19.30 Uhr die... Gepostet von Phoenix Hagen am Montag, 3. Februar 2020

12.57 Uhr: Nächster Spieltag für Phoenix Hagen



Am Sonntag um 17 Uhr steht für die Feuervögel das nächste Spiel an. Diesmal geht es gegen die Uni Baskets Paderborn. Auch dieses Spiel ist wieder ein Heimspiel und wird in der Krollmann-Arena ausgetragen.



11 Uhr: U12.1 vom SV Haspe 70 mit deutlichem Sieg



Großer Erfolg für die kleinen Basketballer vom SV Haspe 70. Die U21.1 erspielte am Wochenende einen deutlichen Sieg gegen die Baskets aus Lüdenscheid. "Super, weiter so!" schreibt der SV Hasoe 70 auf seiner Homepage dazu.



9.29 Uhr: VfL Eintracht Hagen mit dem Stimmen zum Dragons-Spiel



Als Nachtrag hat der VfL Eintracht Hagen die Pressekonferenz mit den Stimmen von den Trainern Mark Dragunski und Stefan Neff zum SGSH Dragons-Spiel veröffentlicht. Hier sehen Sie das Video in voller Länge:

Guten Morgen! Wir haben für euch noch als Nachtrag die Pressekonferenz mit den Stimmen zum Spiel von den Trainern Mark Dragunski und Stefan Neff gegen SGSH DRAGONS für euch im Video. 🎥 Wir wünschen allen einen guten Wochenstart und sehen uns hoffentlich am Freitag in der Krollmann Arena! 🥳 #wirsindeintracht🔰 #hagen #heimspielwoche Gepostet von VfL Eintracht Hagen am Sonntag, 2. Februar 2020

8.18 Uhr: TSV Hagen 1860 verteidigen dritten Platz



Die Faustballer vom TSV Hagen 1860 haben gegen Leichlingen gewonnen und sich damit den dritten Platz, der zur Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft berechtigt, gesichert. Die Faustballer haben jedoch noch ein entscheidendes Spiel vor sich: die Heimpartie gegen Brettdorf am Wochenende (8. Februar, 16 Uhr). Bei einem Sieg ist die DM-Qualifikation sicher.

Hausaufgaben erledigt Gegen den Leichlinger Turnverein 1883 e. V. - Abteilung Faustball erspielt sich das TSV Hagen 1860-Team in einem hochklassigen Spiel ein souveränes 5:1. Nach dem NRW-Duell steht uns Abwehrspieler Flo Strässer Rede und Antwort. Die Mannschaft dankt allen Helfern und Zuschauern und hofft auf mindestens gleiche Unterstützung in einer Woche 😉. Ein ausführlicher Bericht folgt. Gepostet von TSV Hagen 1860 Faustball am Samstag, 1. Februar 2020

