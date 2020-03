Sport-Woche im Live-Blog

TSV Hagen 1860 krallt sich die meisten Vereinsabzeichen

09.03.2020, 18:15 Uhr | t-online.de, tme

Egal, ob Phoenix Hagen oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Hagen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir verabschieden uns an dieser Stelle von Ihnen und freuen uns, wenn Sie morgen hier wieder vorbeischauen.

Wegen den zunehmenden Absagen von Fußballspielen wegen des Coronavirus ist auch die Austragung von Heimspielen von Phoenix Hagen ohne Publikum in Hagen ein Thema. Wie t-online.de erfuhr, sollen das kommende Heimspiel stattfinden. Eine Absage oder ein Spiel ohne Zuschauer ist mit Stand am Montagnachmittag noch kein Thema. Der Verein steht aber in ständigem Kontakt mit den Behörden, hieß es. Die Heimspiel besuchen durchschnittlich 2.300 Menschen. Das Gesundheitsministerium hatte jüngst empfohlen, alle Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Menschen abzusagen.



Am Sonntag geht es für die Feuervögel gegen den FC Schalke 04 Basketball. Los geht es um 17 Uhr in der Krollmann Arena. Ein Sieg dürfte nach der verpassten Chance beim letzten Spiel mehr als gewünscht sein.



Für Hagen United wären es wertvolle Punkte im Aufstiegsrennen gewesen. Doch die Partie gegen Al Seddiq Hagen II konnte Hagen United nicht gewinnen, sondern nur mit einem Unentschieden beenden. Das lag wohl auch daran, dass es in die erste Halbzeit torlos ging. Und auch ein Freißstoß nur knapp vom gegnerischen Torhüter gehalten werden konnte.



Obwohl zum Ende des Spiels Gleichstand herrschte, verlor Phoenix Hagen das Spiel gegen die Tigers Tübingen noch in der Nachspielzeit. Die Jung hätten trotz des "unermüdlichen Kampfes" verloren, hieß es auf der Facebook-Seite.



Trotz solider Leistung hat die zweite Mannschaft des SV Haspe 70 am Sonntag gegen SG VFK Boele-Kabel 2 nicht punkten können. Mit einem 44:25-Sieg gewannen die Gegner deutlich. Das lag wohl auch an den spielerischen Fehlern, die die Kinder machten, so der Verein in einer Mitteilung.



Heute findet die Auslosung fürs Halbfinale im Krombacher-Westfalenpokal statt. Vier Loskugeln sind noch im Topf: der SpVg. Hagen 1911 (Landesliga), der RSV Meinerzhagen (Oberliga), der SV Schermbeck 1912 (Oberliga) und der SV Roedinghausen (Regionalliga). Ab 18.30 Uhr beginnt die Ziehung in der Sportschule Kaiserau.

Am Samstag fand die Sportabzeichenverleihung durch den Stadtsportbund Hagen statt. Abgeräumt hat dabei vor allem der TSV Hagen 1860. Der größte und älteste Sportverein Hagens hat nämlich die meisten Abzeichen eingebracht. Zudem wurden die Sportabzeichenprüfer geehrt. Es gab unter anderem eine Urkunde für Christiane Engel, die zum 35. Mal dabei war, Andreas Kurz brachte es auf 30 Abzeichen.

Guten Morgen und willkommen zurück in einer neuen Woche beim Sport-Live-Blog aus Hagen! Auch in dieser Woche berichten wir wieder über alles, was wichtig im Lokalsport in Hagen ist. Schön, dass Sie wieder dabei sind!