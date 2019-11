LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

St. Pauli-Profi Korbinian Müller in der Universität statt beim Training

13.11.2019, 09:23 Uhr | t-online.de , ags

Der Ukrainer Borys Tashchy kam erst im Sommer zu den Kiezkickern, doch seither konnte und durfte er kaum zeigen, was er so kann. "Zufrieden kann man nicht sein, wenn man nicht spielt", sagte Tashchy laut "Mopo". Die Kollegen mutmaßen, dass er vielleicht im Winter St. Pauli verlassen könnte.

Der St. Pauli-Ersatzkeeper Korbinian Müller hat am Dienstag das Training vom FC verpasst. Wie der Club mitteilte, wurde Müller wegen der Uni vom Training befreit. Der Keeper hat bereits vor geraumer Zeit ein Studium der Fitness-Ökonomie aufgenommen. Weitere Details zum Training gibt's hier.

