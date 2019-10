Hamburg

Ehefrau von HSV-Clubmanager Wehmeyer gestorben

04.10.2019, 14:44 Uhr | dpa, t-online.de

Almuth Wehmeyer ist nach einem plötzlichen Einriss der Hauptschlagader am Mittwoch in Hamburg gestorben. Sie war als Best-Ager-Model bekannt und die Ehefrau vom HSV-Clubmanager Bernd Wehmeyer.

Bernd Wehmeyer, Clubmanager des Hamburger SV, trauert um seine Ehefrau. Wie der HSV am Donnerstag mitteilte, starb Almuth Wehmeyer am Mittwoch im Alter von 65 Jahren an den Folgen eines plötzlichen Einrisses der Hauptschlagader. Almuth Wehmeyer war als Best-Ager-Model bekannt. Vor wenigen Tagen postete sie auf ihrem Instagram-Account noch Bilder von sich auf dem Oktoberfest. Am Dienstag wurde sie nach dem Riss der Aorta auf der Intensivstation des UKE behandelt, berichtete das "Hamburger Abendblatt".



"Almuth wurde aus der Blüte ihres Lebens gerissen", wird Bernd Wehmeyer auf der HSV-Homepage zitiert.







HSV-Legende Bernd Wehmeyer hatte als einstiger Linksverteidiger mit dem Hamburger SV 1983 den Pokal der Landesmeister gewonnen.