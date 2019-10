Mann verletzt sich offenbar vor Hamburger Landgericht selbst

Am Dienstagmorgen ist ein Mann am Hamburger Landgericht verletzt zusammengebrochen. Zunächst wurde vermutet, dass er mit einem Messer attackiert worden war. Doch offenbar war alles ganz anders.

Im Eingangsbereich des Landgerichts in Hamburg-Neustadt ist es am Dienstag zu einer vermeintlichen Messerattacke gekommen. Ein Mann sei mit Stichverletzungen zusammengebrochen, berichtete zuerst die "Mopo". Die Hintergründe waren zunächst unklar. Die Lage war unübersichtlich. Die Polizei leitete umgehend eine Großfahndung nach einem möglichen Täter ein.

Nach aktuellen Stand ist ein schwer verletzter Mann in das Strafjustizgebäude am #Sievekingplatz gegangen. Er wurde in ein Krankenhaus gebacht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat & die Fahndung nach dem Täter laufen.