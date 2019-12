Hamburg

Wolken und Regen in Hamburg und Schleswig-Holstein

07.12.2019, 10:57 Uhr | dpa

In Schleswig-Holstein und Hamburg wird es am Wochenende ungemütlich. Am Samstag ist es zunächst stark bewölkt mit Schauern bei milden Temperaturen bis 9 Grad Celsius, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte. An der Nordseeküste gibt es teils böigen Wind. In der Nacht zum Sonntag kann es an der Nordsee stürmisch werden. Tagsüber bleibt es am Sonntag wolken- und regenreich bei Höchstwerten von 10 Grad. Bewohner an der Nordsee müssen mit stürmischen Böen und Gewittern rechnen.

Zu Beginn der Woche bleibt es weiter wechselhaft bei Temperaturen um 8 Grad. Dienstag gibt es ein kurzes Zwischenhoch, wobei sogar die Sonne rauskommt. In der Mitte der Woche wird es dann wieder wechselhaft mit viel Wolken und Regen.