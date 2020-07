Hamburg

Köln geht gar nicht: Gladbach-Fan verzichtet auf Geld

24.07.2020, 16:38 Uhr | dpa

Noch knapp zwei Wochen nach der Quizshow-Sendung "Gefragt - gejagt" sorgt ein eingefleischter Fußballfan von Borussia Mönchengladbach für Trubel im Internet. Der Mann hatte lieber auf Geld verzichtet, als den Namen des 1. FC Köln auszusprechen. ARD-Moderator Alexander Bommes hatte den Kandidaten Claus Blümel in der Schnellraterunde gefragt: "Welcher Verein wurde in der Saison 2018/2019 Zweitliga-Meister?" Statt die richtige Antwort zu geben, sagte Blümel nur: "Nee, das sprech ich nicht aus!" Die Sendung war der ARD zufolge am 13. Juli im Ersten ausgestrahlt worden.

Auf die spätere Nachfrage von Bommes, warum er den Namen des FC nicht aussprechen wollte, sagte Blümel nur: "Im Leben nicht, nicht als Mönchengladbacher" - und "für kein Geld der Welt!" Bommes, der auch die ARD-"Sportschau" moderiert, sagte nur: "Sehr geil."

Im Netz wird der Gladbach-Fan gefeiert. "Gibt wichtigeres als Geld", "Ehrenmann" und "Wenn es wieder Zuschauer gibt an Spieltagen, wird dieser Mann sehr viel Freibier trinken...", antworteten Twitter-Nutzer unter einem Video mit der Szene aus der Sendung. Blümel gewann in der Schnellraterunde noch 2500 Euro.