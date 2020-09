Hamburg

Vollsperrung auf der A23: Kranwagen umgekippt

25.09.2020, 19:34 Uhr | dpa

Wegen eines umgestürzten Teleskopkrans ist die Autobahn A 23 zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Eidelstedt und Halstenbek-Krupunder voll gesperrt. Der Unfall habe sich am Nachmittag ereignet, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Zuvor hatte das "Hamburger Abendblatt" berichtet. Die Vollsperrung Richtung Norden sollte noch bis weit in die Nacht anhalten. Richtung Süden sollte voraussichtlich gegen 20.00 Uhr eine Fahrspur freigeräumt werden, sagte der Polizeisprecher. Es kam zu langen Verkehrsstaus. Der Fahrer des Krans sei leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, berichtete das "Hamburger Abendblatt".