Hamburg

Moderatorin Laura Karasek lebt gern exzessiv

30.11.2020, 09:55 Uhr | dpa

Autorin und Moderatorin Laura Karasek (38) braucht nach eigenen Angaben nicht viel Ruhe. "Ich lebe gern exzessiv - ohne Handbremse!", sagte die Frankfurterin in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung (Montag). Sie sei rastlos und leidenschaftlich. "Schließlich habe ich nur ein Leben, will keine Zeit verlieren. Ich schreibe manchmal bis 5 Uhr, gehe selten früh ins Bett, mache Sport, lese viele Bücher. Ich habe nie Langeweile."

Die Tochter des 2015 gestorbenen Literaturkritikers Hellmuth Karasek wuchs in Hamburg auf und lebt inzwischen in Hessen. Sie denke oft an ihren Vater und hätte ihn gern als Ratgeber, sagte sie. "Er war immer kritisch, aber auch großzügig und liebevoll. Mir ist er noch so lebhaft vor Augen, im Herzen, ich höre noch seine Stimme. Er wäre hoffentlich stolz auf mich."