Trotz Lockdowns

Eltern bringen ihre Kinder weiterhin in die Kitas

17.12.2020, 15:36 Uhr | dpa

Während des Lockdowns sollen die Kitas in Hamburg geöffnet bleiben, damit berufstätige Eltern entlastet werden können. Fast die Hälfte der Kinder kommt weiterhin täglich.

Trotz des seit Mittwoch geltenden Corona-Lockdowns sind die Hamburger Kitas noch vergleichsweise gut besucht. Etwa 42 Prozent der Kinder würden weiterhin in den Kindertagesstätten betreut, sagte Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur bei einem Besuch des Medizingeräteherstellers Eppendorf. Die Zahl zeige, wie wichtig die Betreuung sei. Man habe sich in Hamburg entschieden, die Kitas offen zu lassen, um es Eltern in wichtigen Berufen zu ermöglichen, zur Arbeit zu gehen.



Dabei sei bewusst auf die Einschränkung "systemrelevant" verzichtet worden. Ein Lagerist bei einem Hersteller von für die Pandemiebekämpfung wichtigen Geräten sei schließlich auch unverzichtbar. Zugleich appellierte die Senatorin an die Eltern, ihre Kinder zu Hause zu betreuen, wann immer es möglich ist. Sie gehe davon aus, dass die Zahl der Kinder in den Kitas in der kommenden Woche weiter zurückgehen wird.