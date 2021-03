Hamburg

Kostenlose Corona-Schnelltests ab Montag

06.03.2021, 10:09 Uhr | dpa

Ab Montag können sich die ersten Hamburgerinnen und Hamburger einmal pro Woche per Schnelltest kostenlos auf Corona testen lassen. Für die neue Teststrategie habe der Senat bisher 27 der bereits in Hamburg ansässigen Testzentren und 18 Apotheken sowie 67 Hausarztpraxen gewinnen können, teilte die Gesundheitsbehörde am Sonnabend mit. Sie hätten zusammen eine Kapazität von mehr als 25 000 Antigen-Schnelltests pro Tag sowie für 14 000 gegebenenfalls erforderliche Nachtestungen mit PCR-Tests. Das Angebot solle schrittweise ausgebaut werden. Laut Beschluss der Regierungschefs von Bund und Ländern vom vergangenen Mittwoch soll allen Bürgern bis April einmal pro Woche ein kostenloser Schnelltest ermöglicht werden.

Für den Test in einem der Zentren ist laut Behörde eine Anmeldung erforderlich, die online über die Website des jeweiligen Anbieters vorgenommen werden könne. Terminvereinbarungen für Schnelltests in einer der Hausarztpraxen könnten ebenfalls online auf der Internetseite https://eterminservice.de/terminservice oder telefonisch unter 116 117 getroffen werden.

Ein negatives Testergebnis werde den Getesteten bescheinigt, so dass sie es für die Inanspruchnahme bestimmter Leistungen oder den Besuch von Einrichtungen verwenden können. Bei einem positiven Ergebnis seien die Betroffenen verpflichtet, unverzüglich einen PCR-Test durchführen zu lassen und sich bis zur Vorlage des Ergebnisses in Quarantäne zu begeben. Ist der PCR-Test ebenfalls positiv, wird das Gesundheitsamt informiert.

Einzelheiten zu der Teststrategie und anderen Corona-Fragen sind online unter www.hamburg.de/corona zu finden. In der kommenden Woche würden dort auch die Apotheken-Standorte veröffentlicht, hieß es.