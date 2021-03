Hamburg

23-Jähriger rast mit 120 Stundenkilometern durch Hamburg

28.03.2021, 14:08 Uhr | dpa

Ein 23-Jähriger ist am Samstag mit 120 Kilometern pro Stunde durch das Hamburger Stadtgebiet gerast. Beamte hielten den Wagen des Mannes an und stellten sein Auto sowie seinen Führerschein sicher, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Zuvor hatten die Einsatzkräfte bereits an anderer Stelle ein getuntes Auto entdeckt und sichergestellt.

Auch am Freitagabend waren die Beamten der mobilen Verkehrskontrolle im Einsatz. Dabei fiel ihnen ein Motorradfahrer auf. Dessen Auspuff lag mit 106 Dezibel deutlich über den erlaubten 88 Dezibel. Auch seine Maschine wurde sichergestellt. Insgesamt sind am Wochenende in Hamburg laut Polizei 19 auffällige Fahrzeuge im Stadtgebiet kontrolliert worden.