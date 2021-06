Nur wenige Verstöße

Gutes Wetter lockt Tausende Hamburger nach draußen

12.06.2021, 09:29 Uhr | dpa

Nach der Aufhebung vieler Corona-Maßnahmen herrscht in der Hamburger Innenstadt wieder rege Betriebsamkeit: Auch zu Beginn des Wochenendes war abends auf den Straßen und in den Parks viel los. (Quelle: imago images)

Das warme Wetter und gelockerte Corona-Regeln lockten zum Wochenende wieder Tausende auf die Straßen und in die Parks von Hamburg. Größere Verstöße verzeichnete die Polizei aber nicht.

Viele Menschen haben sich am Freitagabend wieder in den Hamburger Parks und Straßen versammelt, um gemeinsam zu feiern. "Aufgrund der guten Wetterlage war insgesamt viel los", sagte ein Polizeisprecher am Samstagmorgen.



Zu größeren Verstößen oder Ausschreitungen kam es den Angaben zufolge allerdings nicht. Im Schanzenviertel sei es wegen des geltenden Alkoholverbots etwas ruhiger gewesen.

Die Polizei kontrollierte verstärkt an den Hotspots rund um Alster, Elbe und in den Ausgehvierteln. Im Stadtpark hätten die Beamten einen Lichtmast aufgestellt, damit sie die Einhaltung der Corona-Regeln besser überprüfen könnten.