Hamburg

Hamburg will vor der Sturmflut-Saison die Sirenen testen

07.09.2021, 18:03 Uhr | dpa

Mit einem Testlauf der Sirenen am Donnerstag will sich Hamburg auf die bevorstehende Sturmflut-Saison vorbereiten. "In der Zeit vom 15. September bis 31. März des Folgejahres kann es für die tieferliegenden Stadtteile und im Hamburger Hafen zu einer Gefährdung durch Sturmfluten kommen", teilte die Innenbehörde mit. In Hamburg gibt es demnach 124 Sturmflut-Sirenen.

Die Probe soll am Donnerstag um 11.00 Uhr mit den Sirenen im Tidegebiet der Elbe mit einem einminütigen auf- und abschwellenden Ton starten. Der Durchlauf dient laut Innenbehörde dazu, die technischen Systeme zu prüfen. Zudem wird die Meldung auch an die regionalen Radiosender verbreitet. Der Probelauf wird 45 Minuten dauern.