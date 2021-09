Hamburg

Ein Sieg muss her: HSV gegen Sandhausen gefordert

11.09.2021, 01:55 Uhr | dpa

Nach vier Spielen ohne Sieg in der 2. Fußball-Bundesliga steht der Hamburger SV vor der Partie gegen den SV Sandhausen unter Zugzwang. Ein Sieg am heutigen Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport1) ist notwendig für die Mannschaft von Trainer Tim Walter, um nicht nach sechs Spieltagen vorerst den Anschluss an die vorderen Plätze zu verlieren. Derzeit stehen die Hanseaten auf dem zehnten Rang.

Gegen die Gäste hat der HSV nicht nur gute Erinnerungen. In der vergangenen Saison kassierten die Norddeutschen im am Ende erfolglosen Aufstiegskampf eine 1:2-Niederlage in Sandhausen, im Jahr zuvor verpassten sie durch das 1:5 im Volksparkstadion noch Relegationsplatz drei. Beim SVS wird der Ex-Hamburger Dennis Diekmeier nach einer Muskelverletzung voraussichtlich sein Startelf-Comeback geben.