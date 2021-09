Hamburg

Tausende bei Klimastreik von Friday for Future in Hamburg

24.09.2021, 12:49 Uhr | dpa

Zwei Tage vor der Bundestagswahl sind am Freitag in Hamburg Tausende dem Aufruf von Fridays for Future (FFF) zu einer Großdemonstration für wirksame Maßnahmen zur Bewältigung der Klimakrise gefolgt. Sie versammelten sich am Mittag auf der Willy-Brandt-Straße, von wo aus ein Demonstrationszug unter dem Motto "#AllefürsKlima" durch die Innenstadt führen sollte. Angemeldet waren bis zu 20.000 Teilnehmer. Unterstützt wurden die jungen Klimaschützer unter anderem von prominenten Musikern wie Zoe Wees, Jan Delay, AnnenMayKantereit, die bei der Auftakt- und Abschlusskundgebung auftreten wollten.

Wegen zahlreicher Straßensperrungen kam es in der Innenstadt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Polizei riet den Verkehrsteilnehmern, den betroffenen Bereich weiträumig zu umfahren oder auf schienengebundene öffentliche Verkehrsmittel auszuweichen.