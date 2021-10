Hamburg

CDU bemängelt Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Autos

17.10.2021, 13:28 Uhr | dpa

Ein Stecker eines Ladekabels steckt in einer Ladestation für Elektroautos. Foto: Carsten Koall/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Trotz steigender Zulassungszahlen bei E-Autos fällt die Stadt Hamburg in puncto öffentliche Ladeinfrastruktur nach Ansicht der CDU zurück. Von knapp 1700 Liegenschaften der städtischen Verwaltung verfügten nur 66 über Ladesäulen, sagte der Umweltexperte der Bürgerschaftsfraktion, Sandro Kappe. Dies habe eine Schriftliche Kleine Anfrage an den rot-grünen Senat ergeben. Demnach stehen für städtische Mitarbeiter nur rund 250 Ladesäulen zur Verfügung. "Da wundert es auch nicht, dass der städtische Fuhrpark weiterhin überwiegend aus Verbrennern besteht und die Stadt der tatsächlichen Entwicklung bei E-Autos meilenweit hinterherhinkt", sagte er.

"In Deutschland und auch Hamburg wächst die Anzahl der Autos mit elektrischem Antrieb von Monat zu Monat", sagte der verkehrspolitische Sprecher der Fraktion, Richard Seelmaecker. "Hamburg war zu Beginn dieser Entwicklung mal führend beim Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur, doch mittlerweile wird Hamburg nach hinten durchgereicht, weil der Ausbau seit einiger Zeit stagniert, neue Ladesäulen kommen so gut wie nicht mehr dazu." In der Folge müssten immer mehr E-Autos um freie E-Ladesäulen konkurrieren.

SPD und Grüne müssten handeln, damit der Ausbau der städtischen Ladeinfrastruktur wieder Fahrt aufnimmt. "Das gilt auch für die städtischen Liegenschaften, ansonsten wird ein Umstieg auf E-Autos nicht funktionieren", warnte er.