Hamburg

Polizei sucht vergeblich Mann mit Waffe in Hamburger S-Bahn

26.10.2021, 18:04 Uhr | dpa

Die Suche nach einem Mann, der möglicherweise eine Waffe bei sich trug, hat am Dienstag einen Einsatz der Polizei in mehreren Hamburger Bahnhöfen ausgelöst. Ein Zeuge habe erklärt, dass ein Mann gegen Mittag mit einer mutmaßlichen Langwaffe in eine S-Bahn am Bahnhof Rübenkamp in Fahrtrichtung Innenstadt gestiegen sei, sagte eine Sprecherin der Polizei. Einsatzkräfte überprüften im Anschluss mehrere Bahnhöfe. Die verdächtige Person sei nicht gefunden worden, sagte sie. Der Einsatz wurde am Nachmittag beendet. Das Videomaterial des Bahnhofes soll ausgewertet werden.