Hamburg

St. Pauli will Erfolgsserie fortsetzen: Brisantes Nordduell

30.10.2021, 08:26 Uhr | dpa

Das Trio aus dem hohen Norden greift am heutigen Samstag in Derbys der 2. Fußball-Bundesliga ins Geschehen ein. Spitzenreiter FC St. Pauli will nach fünf aufeinanderfolgenden Siegen seine Serie auch bei Bundesliga-Absteiger Werder Bremen fortsetzen (13.30 Uhr). Am Abend (20.30 Uhr) treffen der Hamburger SV und Holstein Kiel im zweiten Nordduell aufeinander. Für den HSV geht es darum, im siebten Anlauf endlich den ersten Sieg in Liga 2 gegen die KSV Holstein zu erzielen und die Aufstiegshoffnungen zu nähren. Die Kieler, die seit dem HSV-Abstieg 2018 zwei Siege und vier Unentschieden in den Duellen holten, können hingegen im Abstiegskampf jeden Punkt gebrauchen.

Für die Partie im Bremer Weserstadion versprach St. Pauli-Trainer Timo Schultz ein spektakuläres Spiel zweier Mannschaften, die auf Angriff setzen werden. Das Weserstadion ist mit 42.100 Zuschauern erstmals seit knapp 20 Monaten ausverkauft. Auch im Hamburger Volksparkstadion werden rund 40.000 Besucher und ein interessantes Match erwartet, in dem die Gastgeber "den Spieß diesmal umdrehen wollen", wie es HSV-Trainer Tim Walter ausdrückte. Sein Kieler Kollege Marcel Rapp rechnet sich allerdings "etwas aus" in Hamburg.