Hamburg

Schultz freut sich auf Pokal-Revanche gegen Dortmund

01.11.2021, 12:40 Uhr | dpa

Cheftrainer Timo Schultz vom FC St. Pauli hat das letzte Pokalduell mit Borussia Dortmund noch gut in Erinnerung - auch wenn die Kiezkicker am 28. Oktober 2014 in der zweiten Runde glatt mit 0:3 ausschieden. "Ich saß damals noch als Co-Trainer von Thomas Meggle auf der Bank", wurde der 44 Jahre alte Coach des Tabellenführers der 2. Fußball-Bundesliga in einer Vereinsmitteilung zitiert. Am Sonntagabend war das DFB-Pokal-Achtelfinale ausgelost worden, in dem Cupverteidiger BVB am 18./19. Januar 2022 im Hamburger Millerntor-Stadion antreten muss.

"Von unserer aktuellen Mannschaft stand damals als einziger unser heutiger Kapitän Philipp Ziereis auf dem Platz", sagte Schultz über die Partie, die ebenfalls am heimischen Millerntor stattfand. Und ergänzte: "Ich freue mich auf jeden Fall auf eine Revanche."