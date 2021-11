Hamburg

Gastronomie sieht besorgt Absage von Weihnachtsfeiern

19.11.2021, 14:35 Uhr | dpa

Die Hamburger Gastronomen leiden unter einer gehäuften Absage von Weihnachtsfeiern. Es gebe zwar keine Zahlen, "aber wir können den Trend zur Absage von Weihnachtsfeiern in den letzten Tagen bestätigen", teilte die Geschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) in Hamburg, Ulrike von Albedyll, auf Anfrage mit. Angesichts der verschärften Coronaregeln, die in Hamburg von Samstag an das 2G-Modell für die Gastronomie zur Pflicht machen, sei die Verunsicherung groß. 2G bedeutet, dass nur gegen Corona Geimpfte oder Genesene Zutritt haben, Ungeimpfte sind damit von Restaurantbesuchen ausgeschlossen.