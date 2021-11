Hamburg

Umjubelte Premiere: "Des Kaisers neue Kleider"

19.11.2021, 18:29 Uhr | dpa

Farbenprächtige Kostüme, mitreißende Musik: Das Weihnachtsstück "Des Kaisers neue Kleider" hat am Freitag im Hamburger Ohnsorg Theater eine umjubelte Premiere gefeiert. Die Bühnenfassung frei nach einem Märchen von Hans Christian Andersen erzählt die Geschichte eines Kaisers, der das Steuergeld lieber für neue Kleider ausgibt anstatt sich um seine Untertanen zu kümmern. Darüber ärgert sich seine Tochter Prinzessin Sophie schon lange und will ihn mit einer List zur Vernunft bringen. Regisseurin Nora Schumacher gelang eine Inszenierung mit viel Witz. Vor allem Schauspieler Erkki Hopf in der Rolle des Kaisers brachte das Publikum zum Lachen. Das Stück für Kinder ab vier Jahren ist noch bis zum 26. Dezember zu sehen.