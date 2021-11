Hamburg

NDR ändert in Erinnerung an Lechtenbrink sein Programm

23.11.2021, 16:57 Uhr | dpa

Der Norddeutsche Rundfunk hat nach dem Tod des Schauspielers und Sängers Volker Lechtenbrink sein Fernsehprogramm für Dienstagabend geändert. Das teilte der Sender am Dienstag in Hamburg mit. So zeigt der NDR von 22.00 Uhr an den "Tatort: Habgier", in dem Lechtenbrink an der Seite der Kriminalhauptkommissare Paul Stoever (Manfred Krug) und Peter Brockmöller (Charles Brauer) 1999 mitgespielt hatte. Direkt im Anschluss, 23.30 Uhr, läuft "Käptn's Dinner" mit Michel Abdollahi und Lechtenbrink als Gast aus dem JahrV 2020 und von 0.00 Uhr an wird die Sendung "NDR Talk Show Classics" - in Erinnerung an Volker Lechtenbrink - ausgestrahlt.

Lechtenbrink war am Montag im Alter von 77 Jahren nach schwerer Krankheit in seiner Wahlheimat Hamburg im Kreis seiner Familie gestorben. Das hatten am Dienstag sein Management und das Ernst-Deutsch-Theater in Hamburg mitgeteilt.