Hamburg

Footballteam Sea Devils verpflichtet Passempfänger Constant

06.12.2021, 18:16 Uhr | dpa

Die Hamburg Sea Devils aus der European League of Football haben Passempfänger Jéan Constant verpflichtet. Der 25-jährige Haitianer hat einen Vertrag für die nächste Saison unterschrieben, teilten die Sea Devils am Montag mit. In Europa spielte er für die Barcelona Dragons und war dort der einzige Wide Receiver mit mehr als 1000 Yards in der regulären Saison.

"Nach seiner Performance in diesem Jahr ging an ihm kein Weg vorbei. Seine Explosivität und Athletik sind herausragend", sagte Max Paatz, Generalmanager der Sea Devils. "Für mich war er einer der gefährlichsten und spektakulärsten Spieler der abgelaufenen Saison."